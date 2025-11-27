Названы условия успешных переговоров России и США по Украине

Переговоры по мирному плану с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москве могут оказаться достаточно успешными в случае, если он привезет реалистичный вариант урегулирования, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

План, написанный под диктовку Украины, по его словам, не заинтересует Россию.

«Главный вопрос сейчас в том, с каким вариантом плана приедет Уиткофф. Мы видели 28 пунктов, потом, судя по всему, была некая украинская редакция. Но далеко не факт, что американцы с этим согласились. Тем более, что у украинских лоббистов остается не так много союзников в Белом доме», — заметил Дудаков.

Политолог назвал Уиткоффа и министра армии США Дэна Дрисколла, также занимающегося мирным урегулированием, реалистами и скептиками, выступающими против поддержки Украины. Это, как считает Дудаков, может помочь сделать переговоры более продуктивными.

«Американцы будут стоять перед развилкой: если они предложат реалистичный план — появляется шанс на деэскалацию, если это будет план, написанный под диктовку украинцев и европейцев — мы от него отказываемся, а переговорный процесс снова стопорится», — заключил политолог.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что визит Уиткоффа в Москву остается в силе. Он также отметил, что российская сторона будет работать с теми предложениями, которые спецпосланник сочтет необходимым представить.