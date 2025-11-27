Путин: ОДКБ никому не угрожает, но должна быть готова к отражению любой агрессии

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению любой агрессии против стран объединения, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.

«Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран», — подчеркнул Путин.

RT ведёт прямую трансляцию общения главы государства с журналистами по итогам государственного визита в Киргизию.