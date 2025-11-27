Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил, что страны Европейского союза (ЕС) срывают прогресс в урегулировании украинского конфликта.

Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании постоянного совета ОБСЕ, его слова приводит РИА «Новости».

Как заметил зампостпреда РФ при ОБСЕ, антироссийски настроенные страны Европы продолжают нагнетать военную истерию против Москвы, и они систематически срывают любой прогресс, который намечается в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Буякевич добавил, что создается впечатление, что украинская тема сознательно используется европейцами с целью отвлечения своих граждан от провалов в экономике и внутренней политике.