О чем говорят в Госдуме сегодня: ипотека и штрафы за интимные фото

В Госдуме предложили ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия, высказались по поводу слухов о повышении банками комиссии за переводы и обратили внимание на читерский софт в киберспорте. Что еще обсуждают парламентарии 27 ноября — в материале «Рамблера».

Наказание за отправку интимных фото

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Олег Леонов и Ксения Горячева выступили с инициативой ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентариев, наиболее страдают от таких действий женщины, однако правоохранителями они классифицируются как распространение порнографии, что требует сложной экспертизы и фактически жертва остается без защиты. «Мера позволит создать действенный механизм защиты граждан от навязчивых действий сексуального характера, снизит уровень агрессии в цифровой среде и даст правоохранительным органам понятный инструмент для пресечения подобного поведения», - говорится в обращение депутатов на имя министра юстиции Константина Чуйченко.

Сложности с покупкой квартиры

Высокая ключевая ставка и рост цен фактически лишили россиян возможности покупать новые квартиры. Об этом заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Сбор суммы даже на первоначальный взнос по ипотеке займет несколько лет! А сами ставки по жилищным кредитам вообще бьют все рекорды. При этом цены на продукты, коммуналку, бензин, одежду и услуги тоже продолжают расти. И чем больше тратится на первоочередные нужды, тем меньше остается на жилье», — констатировал Аксененко.

Слухи о повышении комиссии банками

Банки не будут повышать комиссию за денежные переводы в 2026 году, чтобы не потерять клиентов, а слухи об этом — накручивание эмоций. Такое мнение высказал News.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Во-первых, между российскими финансовыми организациями присутствует высокая конкуренция. Если некоторые банки введут такую политику, то потеряют свою клиентуру, которая пойдет туда, где комиссия будет меньше. Во-вторых, есть банковские услуги, которые не облагаются налогом. (…) Клиенты начнут пользоваться ими», — уверен Аксаков.

Ипотека на вторичное жилье

«Справедливая Россия» выступила с предложением распространить семейную ипотеку на вторичное жилье на все регионы России. Об этом заявил ТАСС председатель партии Сергей Миронов.

По его словам, вторичное жилье не требует ремонта и удобнее для семей с детьми, а распространение ипотеки на него вынудит застройщиков снижать цены.

«Семейную ипотеку частично расширили на «вторичку». Теперь на очереди дальневосточная программа. Думаю, что нужно идти дальше, распространять ипотеку для семей с детьми на вторичное жилье - без ограничений, по всей стране», — заявил Сергей Миронов.

Штрафы за читерский софт в киберспорте

В Госдуме предложили установить административные штрафы до 30 тысяч рублей за читерский софт в киберспорте, чтобы укрепить доверия к индустрии и привлечь инвесторов. Об этом пишут «Известия».

Также парламентарии предлагают использовать технические средства для предотвращения читерства, чтобы зрители и участники были уверены в том, что победу одержал именно тот, у кого лучше стратегия и реакция.