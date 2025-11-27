Захарова прокомментировала аукцион с реликвиями холокоста в ФРГ

Аукцион по продаже предметов, связанных с холокостом, который должен был пройти в городе Нойсе в Германии, обнажил отсутствие совести и вновь подтвердил неискренность раскаяния за ужасы нацизма.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Произошедшее на днях в Германии в очередной раз подтверждает неискренность показного раскаяния за ужасы нацизма. Частный аукционный дом в городе Нойс, это [федеральная] земля Северный Рейн - Вестфалия, вынес на торги личные вещи жертв в Холокоста, документы о казнях и медицинских опытах в гитлеровских застенках, - указала она. - Наверное, должен быть термин, но пока его еще нет, как все это обозначить. Как обозначить в терминологии человечества наживу на продаже сокровенных мыслей и чувств людей, обреченных на мучительные страдания?"

Захарова напомнила, что изначально на продажу планировалось выставить несколько сотен документов из коллекции частного исследователя нацистской Германии.

"Согласно онлайн-каталогу, среди предметов были антиеврейский пропагандистский плакат, документы о принудительной стерилизации и желтая звезда концлагеря Бухенвальд со следами износа, карточка гестапо с информацией о расстреле узника гетто в Восточной Пруссии в июле 1942 года, - конкретизировала она. - Вот за все эти материалы, которые были вынесены на аукцион, предлагалась стартовая цена в €350". "Удивительно, что цена предательства подверглась не инфляции, а дефляции, при этом масштаб предательства сохранился", - заметила дипломат.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ задалась вопросом о том, неужели никому в Германии, будь то коллекционеры или аукционные дома, не пришло в голову "обратиться к музеям, мемориалам, к фондам защиты памяти жертв Второй мировой войны, жертв холокоста".

"Да, наверное, отсутствие закона сыграло злую шутку, и в отсутствие законодательного регулирования не было необходимости задаваться этим вопросом, но есть же совесть, она же должна быть, - подчеркнула Захарова. - Или настолько так называемая ультралиберальная новая этика запудрила мозги, что от человеческого ничего и не осталось?"

Повторение ошибок прошлого

По словам Захаровой, если в мире и нужны переговоры, конфиденциальность, толерантность, защита чувств людей, то обозначенный аукцион должен был быть тем самым случаем, где все эти явления и понятия должны были сработать.

"Когда данный инцидент стал достоянием общественности, официальный Берлин суетливо поспешил изобразить возмущение, развил бурную деятельность по минимизации ущерба своему имиджу, ведь репутацией это уже назвать нельзя. А уже ничего не исправить, - констатировала дипломат. - Потому что мы судим по делам, поэтому так и говорим. И это никакая не случайность, это уже закономерность, ведь те же самые власти Германии, те же самые политические элиты Германии много лет отворачиваются от очевидной проблемы". "Это не проблема, это их трагедия. Это все один и тот же почерк, свидетельствующий о том, что, к сожалению, идеология Третьего Рейха не осталась в прошлом", - резюмировала Захарова.

Об аукционе

Аукционный дом планировал провести аукцион под названием "Система террора. Том II. 1933-1945" 17 ноября. По данным Международного комитета Освенцима, среди выставленных на продажу предметов были письма из концентрационных лагерей, карточки гестапо. Многие предметы содержали личную информацию и имена жертв. После широкого резонанса аукцион был отменен.