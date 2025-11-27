Замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что украинские власти начали обучать детей управлению боевыми дронами, чтобы устроить провокации против России. Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее активист из Мелитополя Дмитрий Бирзулов рассказал ТАСС, что украинские власти учат школьников управлять боевыми дронами на базе детского националистического движения. По словам Бирзулова, такое обучение ведется в Запорожье.

«Нацистский киевский режим готов подставить под удар детей. На остатках временно подконтрольных ВСУ участков Запорожья из подростков делают живые бомбы», - так это прокомментировал Толмачев.

По мнению депутата, «превращение детей в террористов» говорит об отчаянии Киева. Также он предположил, что ВСУ пытаются устроить провокации, обвинив Россию в убийствах детей.