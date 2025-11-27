Захарова выразила солидарность с Рубио
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «понимает» нежелание госсекретаря США Марко Рубио видеться с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.
Об этом она заявила во время брифинга, трансляция ведется на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«Я его понимаю», — сказала дипломат.
Ранее Politico сообщило, что Рубио отказался проводить двусторонние встречи с Каллас. Издание отмечало, что одной из причин могут быть сложные отношения Каллас с администрацией Трампа.
После этого издание Responsible Statecraft (RS) выразило мнение, что причина нежелания госсекретаря США видеться с Каллас лежит в ее некомпетентности.