В Госдуме отреагировали на возможные ядерные учения НАТО

Ядерные учения НАТО на восточном фланге Альянса могут спровоцировать новый виток эскалации между Западом и Россией. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он отметил, что учения «могут перерасти в совсем нехорошие вещи». Колесник напомнил, что не раз подобные мероприятия «приводили к военным действиям».

«А если они начнутся на восточном фланге, понятно, что они подразумевают агрессию против Россию. Это станет очередным витком эскалации и приведет к третьей мировой войне. Тогда уже никаких учений и не будет», — сказал депутат.

Колесник добавил, что в НАТО, по всей видимости, не понимают этого и «забыли, что такое война».

Ранее власти Эстонии предложили проводить учения НАТО вблизи восточного фланга объединения. Таллин считает, что отрабатывать у российских границ нужно и применение западного ядерного вооружения. Западные журналисты же считают, что такие маневры должны продемонстрировать мощь НАТО.