При подписании мирного соглашения от Украины должна выступать легитимная сторона. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Мы придаем огромное значение, что с той стороны будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, и она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений», — рассказал дипломат.

Он добавил, что мирные соглашения должны быть гарантированы не только юридически, но и исключать возможность их обнуления внутриполитическими разворотами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине, если ее власти хотят сохранения страны, не следует отказываться от мирных переговоров с Россией. Он добавил, что Киеву необходимо остановить конфликт, от которого так сильно страдает страна.