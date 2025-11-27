В МИД рассказали об ответе России на решение Евросоюза по мультивизам

Российская сторона работает над ответными мерами после решения Евросоюза по мультивизам и ограничениям передвижений дипломатов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Эти меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Позже трэвел-эксперт Алексей Кукаевский заявил, что новые ограничения ЕС о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам не вызовут серьезных перемен в туристическом бизнесе. При этом цены на услуги по оформлению документов могут вырасти.