В МИД исключили участие одной стороны в переговорах по Украине

Россия не видит Европу за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

«Нынешняя позиция Евросоюза противоречит целям достижения мира, которые не могут быть достигнуты без устранения первопричин конфликта. И тем самым Евросоюз и Европа в целом сами себя „вырезают“ из этого процесса», — объяснил дипломат.

По его словам, руководство Европейского союза (ЕС) и лидеры стран объединения взяли пагубный курс на милитаризацию и делают все от них зависящее для того, чтобы конфликт на Украине не был разрешен мирным путем.

Ранее стало известно, что министр армии США Дэниел Дрисколл в ходе встречи с дипломатами стран ЕС в Киеве 21 ноября обвинил европейских чиновников в чрезмерном сближении с украинскими коллегами, из-за которого им трудно объективно оценивать ситуацию на поле боя.