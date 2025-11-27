Захарова: Киев заявлениями по Крыму признает, что не стремится к урегулированию

Заявления Киева в отношении Крыма говорят о том, что киевскому режиму не нужно завершение украинского конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 24 ноября в Стокгольме под председательством спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука состоялся четвертый так называемый парламентский саммит антироссийского проекта "Крымская платформа".

"Ничего нового в выступлениях собравшихся не прозвучало, все те же фейковые заявления о якобы оккупации Крыма, гонениях, как было сказано, крымских татар, опять же придуманных массовых нарушениях прав человека в Крыму, вспомнили о любимом своем фейке - трагедии, как они ее называют, в Буче, 20 тысячах якобы похищенных украинских детях - их никто, фамилии-то, никогда и не называл, списка никакого никогда не публиковал, но цифра, видимо, теперь такая - про другие какие-то непонятные "преступления" России они говорили, хотя своих преступлений можно было бы им разобрать сотни и тысячи", - перечислила она.

Захарова отметила, что тон дискуссии пытался задать "и тут выскочивший" Владимир Зеленский.

"Он признал необходимым заявить, что международное сообщество не должно ослаблять давление на Россию, обязано, по словам Зеленского, конфисковать замороженные, так сказать, на Западе суверенные активы РФ и не дать Москве, опять же по словам Зеленского, уйти от наказания за "агрессию", как выразился Зеленский "против Украины". Ему вторил Руслан Стефанчук, который вновь четко обозначил стремление киевского режима силой, как они сказали, освободить Крым и "война закончится", сказал Стефанчук, "тогда, когда Украина вернет себе Крым". То есть получается, сами как бы заявили, что никогда что ли, и им это не нужно, чтобы она заканчивалась, - добавила она. - Потому что они же прекрасно понимают, что никакой Крым Банковая никогда не вернет, потому что Крым - это не только территория, это люди, это нынешние поколение, это будущие поколения и это те поколения, которые его защищали, создавали и по-настоящему любили".

Дипломат подчеркнула, что на деле "этот очередной саммит - сходка, как и сама вся "Крымская платформа" <...> - не имеет ничего общего ни с Крымом, ни с Севастополем".

"Крымчане, напомню, еще в 2014 году перед лицом смертельной угрозы утопить полуостров в крови со стороны национал-радикалов, именно так они пугали крымчан, когда захватили власть в Киеве в результате вооруженного госпереворота. Так вот тогда крымчане приняли решение о воссоединении со своей исторической родиной - Россией", - напомнила она.

По словам Захаровой, об истинной отношении режима Зеленского к жителям Крыма и Севастополя говорит то, что в день проведения в Швеции этого сборища ВСУ предприняли попытку массированной атаки с применением ракет и беспилотников против гражданских объектов на полуострове.