Страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на заседании экспертного совета при думском комитете по международным делам.

По его словам, Балтийское море теперь стало зоной конфронтации, хотя ранее это был один из самых стабильных регионов Европы с беспрецедентным международным сотрудничеством, передает ТАСС.

«Мы видим, что страны НАТО и ЕС проводят линию на максимальное нагнетание напряженности в Балтийском регионе», – подчеркнул Грушко.

Он отметил, что раньше здесь действовали двусторонние безвизовые режимы и свободное перемещение, а также активно развивались различные формы межгосударственного и общественного взаимодействия.

Дополнительно дипломат отметил рост активности западных стран в Центральной Азии и на Южном Кавказе. По оценке Грушко, цель этих усилий очевидна – попытка ослабить исторические связи России с регионами и снизить влияние ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на то, что западные страны часто прикрывают свои действия положительной риторикой.

Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил о превращении Балтики в зону нестабильности.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил на Берлинской конференции, что Балтийское море «становится ареной противостояния между Западом и Россией».

Представитель МИД России Артем Студенников подчеркнул, Москва намерена обеспечить надежную защиту своих интересов в Балтийском регионе, несмотря на действия НАТО, стремящегося преобразовать Балтийское море в свое «внутреннее озеро».