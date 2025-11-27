Слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что Украина не проигрывает на фронте, являются глупостью, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее эстонский дипломат назвала ложным утверждение о том, что Киев проигрывает в конфликте. По ее словам, если бы Вооруженные силы России могли одержать победу на фронте, они бы якобы уже это сделали.

«Кая Каллас вдруг стала делать такие стратегические выводы, она еще и в военном деле, оказывается, разбирается. Молодец, сделала вывод серьезный, значит, ее повысят в должности до четырехзвездного генерала. Глупость она говорит, и это абсолютно пропагандистское заявление, которое не имеет никакого отношения к реальной жизни. Пусть дальше несет что ни попадя. Наши войска дальше как давили, так и будут давить Вооруженные силы Украины до достижения победы», — высказался депутат.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио не захотел встречаться с Каллас в Женеве из-за ее некомпетентности. Responsible Statecraft (RS) писал, что из-за своей максималистской позиции Каллас не способна договориться о мире, значит, она является лишь препятствием на пути к нему.