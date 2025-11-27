«Пусть покаются»: в Госдуме раскрыли, каким артистам простят отъезд из России

В России готовы простить покинувших страну артистов, но только при условии, что они не спонсировали украинскую армию. В этом случае им достаточно будет «покаяться» и сделать заявление, что они отказываются от своей прошлой позиции, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

© Газета.Ru

Так он прокомментировал призыв актера Ивана Охлобыстина простить артистов, уехавших из РФ после начала военной спецоперации. Милонов согласился, что в отношении многих звезд это допустимо, однако подчеркнул, что сначала им придется «смыть грехи» через покаяние. По его мнению, душа не очистится, если ее «не отмыть слезами».

«Но без каких-то украинизмов: не надо никого ставить на колени публично», — отметил депутат, добавив, что достаточно будет выступить с заявлением и публично отказаться от своей прошлой позиции.

Однако даже в этом случае простят не всех – если артисты финансировали ВСУ, что они прошли Рубикон и возвращаться уже не должны, считает Милонов. По его мнению, как только СВО завершится и Россия достигнет всех поставленных целей, вернуться в страну захотят все уехавшие.

«Ну а смысл всех прощать? Снова побегут к нашему тортику? Простить можно не всех. Если перейден Рубикон — люди финансировали ВСУ, то это уже все — чао, пупсик! Таких артистов следует избавить от необходимости покаяния в духе инквизиции», — заключил парламентарий.

Напомним, до этого Милонов заявил, что после завершения СВО отбор тех, кто получит право снова вступить на территорию РФ, будет жестким, а многих из осудивших СВО иноагентов следует лишить гражданства. Тех, кто резко осудил начало военной спецоперации, депутат призвал не только не пускать обратно, но и лишить российского гражданства.