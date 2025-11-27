Новая стратегия национальной политики, которую подписал накануне президент России Владимир Путин, стала важным шагом вперед по сравнению с предыдущим аналогичным документом. Как сообщает «Царьград», в нем русские признаны государствообразующим народом, чьи язык, культура и традиции нуждаются в защите и продвижении.

Новые условия

Новая Стратегия государственной национальной политики рассчитана до 2036 года. Она стала третьим основополагающим документом в 2025 году, который так или иначе затрагивает тему национальных отношений и миграции. Он заменит Стратегию национальной политики до 2025 года, который был принят еще в 2012 году.

Предыдущий документ принимался в абсолютно других условиях — тогда в состав России не вернулся даже Крым, а противостояние с Западом имело несравнимо меньшие масштабы. Кроме того, та стратегия принималась до поправок в Конституцию.

Основное отличие в сравнении со старой концепцией — подчеркивание роли русского народа как государствообразующего. В нем содержится распоряжение проводить как можно больше мероприятий, связанных с распространением и русской национальной культурой.

Вопросы миграции

В документе есть блок, продолжающий Концепцию миграционной политики — ее Путин подписал в октябре. В частности, в качестве угрозы воспринимается существенное изменение этнического состава того или иного региона — это может повлечь за собой конфликты с применением насилия. Угрозой признается и концентрация представителей одного этноса или религиозной группе в одном месте за пределами своего этнического проживания.

Также в качестве угрозы признаны и ряд НКО, работающих в «национальной» сфере. Телеканал отмечает, что речь идет о «диаспорах», которые в обход российских законов уводят соотечественников от ответственности. Кроме того, документ говорит о необходимости наказания за сепаратизм.

Борьба за права русских

Стратегия также называет Украину исторически русскими землями, а происходящее там — грубейшим ущемлением прав русскоязычного населения. Поскольку русский язык является языком государствообразующего народа России, его носители на освобожденных территориях на Украине тоже являются русскими.

Значительное место отводится противодействию русофобии, искажению правды о Великой Отечественной войне, ущемлению прав граждан России — все это признается как притеснение русских по национальному признаку. Такая трактовка дает больше возможности по защите русского и русскоязычного населения на всём пространстве бывшего СССР.

Сама РФ в документе признается как «страна-цивилизация». Таким образом, ей не нужно стремиться ни к Европе, ни к Азии, что является ответом на стремления различных геополитических сил склонить Москву в свою сторону.