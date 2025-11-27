Представители Соединенных Штатов развернули на Филиппинах кампанию по найму местных жителей для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Подбор кандидатов ведется американской компанией RMS International, штат Флорида. Она специализируется на услугах в сфере безопасности. Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным", - информировала дипломат.

Она уточнила, что "гражданам этой страны, которые заключили контракт, оформляется рабочая шенгенская виза в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле".