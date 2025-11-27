Алексей Пушков: Украинский конфликт снизил глобальную роль Европы

Произошло качественное изменение освещения украинского конфликта глобальными медиа, а мировое большинство перестало воспринимать идущие с Запада нарративы, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В четверг сенатор провел "круглый стол" "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий".

"Как видится, к концу 2025 года произошло уже окончательное утверждение трех ведущих центров силы, или так называемого Большого треугольника, в рамках которых решаются судьбы кризисов. Это Соединенные Штаты, Россия и Китай. Европейцы в данном случае демонстрируют снижение своей геополитической роли", - сказал Пушков, открывая мероприятие.

По его оценке, в Евросоюзе хотели использовать украинский кризис, чтобы достичь обратного, но этот расчет парадоксальным образом не оправдался. Сегодня обсуждается уже вопрос не о том, "кто победит", а на каких условиях может завершиться конфликт. Поэтому европейские лидеры пытаются изменить предложенные ранее планы урегулирования, чтобы условия выглядели выгоднее для Киева.

"Европа занята только региональной войной - а это региональная война, а не глобальная, - сколько бы в ней не участвовало опосредованно стран, это остается региональным конфликтом. Причем, с точки зрения европейских политиков, это центральная тема, а с точки зрения Латинской Америки, Африки, Азии, это одна из важных, но не центральная тема для этих государств", - уточнил сенатор.

Разработка планов перебросить 800 тысяч военных НАТО на восток говорит о том, что Европа готовит "инфраструктуру войны". Нарастающая милитаризация Европы - это в том числе и попытка силовыми средствами предотвратить ее переход к обслуживающей функции в мировой политике по отношению к США.

На этом фоне такие объединения, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, стали в последние годы восприниматься в Вашингтоне прежде всего как достаточно серьезный фактор, который способен при определенных обстоятельствах представить проблему для доминирования США в мировых делах. "В Америке все-таки допускают, что постепенный отход возможен, а если он возможен, то он опасен, - продолжил Пушков. - И отсюда одна из причин того, что Дональд Трамп выстраивает стратегию все-таки в духе возобновления диалога с нами с такой не афишируемой, но явной для многих стран целью: несколько ослабить связку России с Китаем и, возможно, с другими государствами, которые могут пойти по пути создания каких-то альтернативных платежных систем".

Что касается информационной картины вокруг украинского конфликта, то она изменилась. Теперь на Западе уже практически не спорят с тем, что военная ситуация складывается в пользу России, констатировал законодатель.

"Раньше нарратив жестко контролировался: Россия будет повержена либо экономическими санкциями, либо военным давлением, либо международной изоляцией. Но сейчас он распался, и каждый вообще пишет что хочет", - добавил он.

Несогласие России, Китая, Индии и многих других стран с доминированием Запада делает переход к многополярному миру неизбежным, и это сугубо положительное явление, полагает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его мнению, оно "способствует демократизации международных отношений и созданию возможностей для раскрытия потенциала не только "золотого миллиарда", но всех государств, независимо от их географического положения, размера территории, численности населения или культурно-цивилизационной идентичности".

По мнению дипломата, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в американской внешней политике появились здоровые элементы реализма.

"Это не означает, что США отказались от антироссийского курса, но американцы теперь открылись для прямого и откровенного разговора. А в практической деятельности больше стремятся ориентироваться на свои национальные интересы в том виде, как они их сами понимают", - пояснил Рябков.

При работе с мировым большинством, которую проводит Россия, как безусловную необходимость замглавы МИД обозначил дальнейшие усиления позиций в медийном пространстве.

С этим тезисом согласился директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"Подавляющее большинство СМИ, особенно на Западе, базируется на очень старых концепциях, которые просто поданы в более современной терминологии. Прежде всего это концепция Вебера о том, что Азия и Африка всегда будут запаздывать в отношении мирового развития. О том, что они до бесконечности будут являться источником товаров и производительных сил", - сказал ученый.

Маслов убежден, что в России потребуется переосмыслить и изменить азиатско-африканские подходы. Это должно затрагивать и высшее образование, и информационную политику.