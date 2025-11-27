В Совфеде назвали цель тайного плана по переброске 800 тысяч военных НАТО на восток

Планы Германии перебросить 800 тысяч военных НАТО на восток говорят о подготовке Европой «инфраструктуры войны». Цель этого маневра назвал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, пишет ТАСС.

Ранее стало известно что власти ФРГ уже несколько лет тайно разрабатывают масштабный план на случай военного противостояния с Россией. Раскрытый журналистами документ на 1,2 тысячи страниц предполагает переброску сотен военных из Германии, США и других стран альянса.

По словам Пушкова, это не курс на милитаризацию, а «создание инфраструктуры войны».

«Я думаю, что они пойдут по этому пути очень далеко. Я не говорю, что они перейдут красные линии», — подчеркнул сенатор, добавив, что Евросоюз не видит иного пути восстановить свою роль в мире, кроме как через военный конфликт с Россией.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Германию не покидают реваншистские идеи. По его словам, подобными демонстративными действиями Россию пытаются запугать.