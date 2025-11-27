Страны Европейского союза (ЕС) ведут подготовку к полноценному военному противостоянию с Россией. Об этом заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел (МИД) Александр Грушко, передает ТАСС.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус высказал мнение, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Министр призвал лучше оснастить вооруженные силы стран НАТО для возможных боевых действий против РФ.

В свою очередь, в МИД России отметили, что слова Писториуса о возможной войне между Россией и НАТО показывают, какая из сторон самом деле является агрессором.