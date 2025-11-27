Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) встретился со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Состоялась двусторонняя встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — заявил он.

До этого в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе Путин заявил, что Россия приложит усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами объединения по борьбе с наркотрафиком.

Также глава государства предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, которые, по его словам, доказали свою эффективность в зоне боевых действий.

26 ноября российский лидер встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Бишкеке. Встреча двух лидеров проходила в государственной резиденции «Ала-Арча».