Пушков: Европа готовит "инфраструктуру войны"

Разработка планов переброски 800 тыс. военных НАТО на восток говорит о том, что Европа готовит "инфраструктуру войны". Такое мнение высказал глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков на круглом столе "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что вооруженные силы Германии разрабатывают план на случай конфликта с Россией.

"Появилась информация, что ФРГ готовит переброску 800 тыс. военнослужащих стран НАТО на восток. Они готовят инфраструктуру. Это не курс на милитаризацию, это создание инфраструктуры войны. <...> И я думаю, что они пойдут по этому пути очень далеко. Я не говорю, что они перейдут красные линии", - сказал Пушков.

Он также отметил, что Евросоюз не видит другого пути восстановления своей падающей роли в мире, кроме как через военный конфликт с Россией.