«Запад для них угроза»: зачем Путин отправился в Киргизию

Пока Запад обсуждает очередной вариант мирного соглашения, президент России Владимир Путин отправился в Киргизию. Как пишет «Царьград», особенно прислушаться следует к беседе российского лидера с его ближайшим союзником — президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Понимают, что Запад опасен

Путин отправился в Киргизию с трехдневным государственным визитом. У него запланированы переговоры с лидерами Средней Азии и работа в рамках сессии ОДКБ, а также встреча с Лукашенко. Вскоре после завершения поездки в Бишкек Путин примет в Москве спецпосланника американского лидера Дональда Трампа — Стивена Уиткоффа.

Сама поездка является частью борьбы за Среднюю Азию. Вскоре после визита пяти президентов стран региона в гости к Трампу последовало установление всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Казахстаном. Теперь же Путин приехал в самую беспокойную республику региона — за 20 лет Киргизия пережила три цветные революции. При этом она является самой сдержанной в своих отношениях с Западом и, возможно, наиболее близкой к России.

В частности, президент страны Садыр Жапаров на встрече с Трампом не акцентировал внимание на американском президенте, как некоторые другие лидеры, на себе или даже на Киргизии.

«Киргизия — страна, где была американская военная база Манас, и киргизскому руководству стоило огромных усилий понять, что государства Запада для них если не зло, то довольно серьезная угроза», — заявил политолог Артур Атаев.

Нужно присматриваться

Политолог Сергей Станкевич заявляет, что Киргизия выбрала окончательную геополитическую ориентацию — тесный стратегический союз с Россией.

«Страна выглядит лидером среди государств Средней Азии в деле правильно организованного взаимодействия с Москвой. Но не стоит никого переоценивать и перехваливать. Надо присматриваться», — говорит эксперт.

Присмотреться есть к чему. В Киргизии хоть и снизили свою деятельность всевозможные западные фонды, но там все еще существует ряд организаций, которые работают и в потенциально горячих точках. Например, в Оше, где происходили вспышки насилия в отношении узбекского меньшинства. Именно там разные неправительственные организации «изучают специфику межнационального противостояния» — это вызывает опасения и у Бишкека.

По этой причине, несмотря на теплые отношения между РФ и Киргизией, лидерам будет что обсудить. Отметим, что в составе делегации присутствует глава МВД Владимир Колокольцев — скорее всего, он там не случаен.

Евразийский обруч

Путин во время общения с Жапаровым отметил, что по итогам 2024 года товарооборот между Россией и Киргизией обновил рекорд и превысил 4 млрд долларов. В этом году рост составит около 17%. Лидеры сделали совместное заявление об укреплении союзничества и стратегического партнерства.

«Если раньше у Владимира Путина и в целом у России было приоритетом выстраивание отношений с Западом, то сейчас — формирование обруча, который стягивал бы Евразию и усиливал её в экономическом и политическом плане», — отметил Атаев.

Подтверждением нового курса служит и намеченный визит Путина в Индию. Лукашенко также планирует большое турне по странам Глобального Юга — он является главным союзником РФ, а его вес на политической арене значительно вырос.

Переговоры с Лукашенко

Для Путина и Лукашенко встреча в Киргизии стала восьмой по счету за 2025 год. Предположительно, речь между ними шла об украинском вопросе. Сам Путин выразил намерение «проинформировать» коллегу о последних событиях в переговорном процессе.

Лукашенко заметил, что когда со стороны Запада звучат упреки по его позиции по Украине, то он неизменно напоминает, что русские и белорусы «не просто родные люди», но «у нас юридически обоснованные действия, мы же союзники».

«Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. Один раз отрубили все это, (оставили — прим. ред.) за большими скобками, и никаких разговоров здесь быть не должно», — сказал Лукашенко.

Путин на это коротко ответил, что «такое понимание есть». После их разговор продолжался уже за закрытыми дверями.

Пример для ОДКБ

Самой заметной публичной частью визита Путина в Бишкек должно стать заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. В последнее время в союзе есть вопросы: например, что делать с Арменией. Политолог Станкевич называет поведение Еревана двусмысленным, а его представители вновь отсутствуют на саммите ОДКБ.

«Затягивать эту двусмысленность не нужно. И, насколько я понимаю, уже скоро Армению попросят окончательно определиться», — полагает Станкевич.

Политолог Аслан Рубаев же задает вопросы не только к Армении, но и к остальным государствам: он уверен, что если в 2022 году страны выступили единым фронтом против Европы, то расклад бы был совершенно другим.

«Тогда другие страны еще больше включились бы в поддержку России», — сказал эксперт.

На этом совете лидеры стран ОДКБ планируют подписать на нынешнем саммите более 10 решений по укреплению обороны. Напрашивается и еще одно — о более тесной поддержке друг друга, по примеру того, как сейчас работают Россия и Белоруссия.