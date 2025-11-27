В России отреагировали на план ФРГ по переброске сотен тысяч солдат НАТО на восток

Германию не покидают реваншистские идеи, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на разработку страной плана по переброске 800 тысяч бойцов НАТО на восток в случае войны с Россией.

«Собственно, они этим всегда занимались, и любые учения включают в себя переброску войск из одного пункта дислокации в другой, так что удивительного ничего нет, что они на восток перебрасывают. Я не думаю, что это Германия, это совместная операция НАТО. Так они пытаются пугать нас, демонстративные действия, и заодно готовят свой Бундесвер, довольно слабый на сегодня, к действию. Не покидают их реваншистские идеи, но надо помнить, чем это все закончилось», — поделился депутат.

Парламентарий также призвал европейцев не забывать, что во время Нюрнбергского процесса приговоры над нацистскими преступниками приводили в исполнение американцы, в частности сержант Джон Вуд.

О разработке Вооруженными силами Германии плана, который включает переброску 800 тысяч бойцов НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, сообщили журналисты The Wall Street Journal, получившие доступ к документам.

В начале ноября стало известно, что альянс может перебросить около миллиона солдат к границе России через Германию, которая станет центральным плацдармом альянса в случае конфликта.