Захарова высмеяла идею президента Латвии разобрать железную дорогу в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в четверг, 27 ноября, с иронией прокомментировала идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разобрать ведущую в Россию железную дорогу.

— Видимо, шпалы нужны для топки, — передает слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства газета «КП».

По словам главы балтийского государства, до конца года правительство совместно с Национальными вооруженными силами проанализирует возможный разбор железнодорожной инфраструктуры на восточной границе. Латвия планирует согласовывать позицию с Литвой и Эстонией.

Бывший глава Министерства обороны Литвы, председатель консервативной партии «Союз Отечества» Лауринас Кащюнас заявил, что необходимо обязать иностранцев в республике, претендующих на продление временного вида на жительство, учить государственный язык.

По данным СМИ, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия намерены заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес». Потенциальный конфликт между Россией и странами НАТО обойдется в 1,5 триллиона долларов.