Путин поговорил с главами Минобороны России и Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин «на ногах» переговорил с министром обороны России Андреем Белоусовым и главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным в столице Киргизии Бишкеке, где находится с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что общение состоялось после заседания саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе. Российский лидер разговаривал с министрами обороны около пяти минут, после чего попрощался с ними и пожал им руки.

До этого сообщалось, что Путин в ходе заседания предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, доказавшими свою эффективность в зоне боевых действий.

Президент РФ находится в Киргизии с государственным визитом. Он пробудет в Бишкеке до 27 ноября.

В рамках рабочей поездки глава российского государства также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, переговоры длились 1 час 37 минут вместо запланированных 40 минут.