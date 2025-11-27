Глава евродипслужбы Кая Каллас льет "крокодиловы слезы" из-за оборонного бюджета России, поскольку у нее нарушено понимание причинно-следственных связей. Расходы России на оборону - это прямая реакция на расширение НАТО на Восток, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Так сенатор прокомментировал недавнее недовольство Каллас расходами РФ на оборону, которая усмотрела в этом угрозу для ЕС.

"Напомню сотрясающей воздух госпоже Каллас, что до того, как сложилась нынешняя ситуация в сфере безопасности в Европе (а оборонный бюджет России - прямая на это реакция), произошло следующее: по итогам холодной войны было достигнуто понимание, что НАТО расширяться не будет и что даже Германия сохранит там свое членство в пределах границ ФРГ, без территории бывшей ГДР; <…> НАТО провело семь волн расширения, увеличив с тех пор территорию и число членов более чем на треть. <…> Если в сознании госпожи Каллас было бы все в порядке с причинно-следственными связями, и слез крокодиловых не понадобилось", - написал он в своем Telegram-канале.

В Госдуме выступили с обращением к Каллас

Косачев также напомнил, что со времен холодной войны непосредственная линия соприкосновения НАТО с Россией по сухопутной границе "увеличилась с 220 км (Норвегия) до 2 600 км (после вступления Финляндии)", а численный состав развернутых "непосредственно вблизи российских границ войск НАТО увеличился в 2,4 раза".