Путин рассказал о планах РФ на время председательства в ОДКБ

Российская Федерация в ходе председательства в ОДКБ, как заявил президент РФ Владимир Путин, намерена организовать ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб.

Об этом глава российского государства сообщил в Бишкеке на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

Одним из главных приоритетов председательства нашей страны в организации в 2026 году является сотрудничество для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере, отметил Путин на этом заседании.

Следующая сессия Совета коллективной безопасности состоится в Москве 11 ноября 2026 года.