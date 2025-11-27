Путин рассказал о планах РФ на время председательства в ОДКБ
Российская Федерация в ходе председательства в ОДКБ, как заявил президент РФ Владимир Путин, намерена организовать ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб.
Об этом глава российского государства сообщил в Бишкеке на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
Одним из главных приоритетов председательства нашей страны в организации в 2026 году является сотрудничество для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере, отметил Путин на этом заседании.
Следующая сессия Совета коллективной безопасности состоится в Москве 11 ноября 2026 года.
«Будем рады видеть вас в российской столице», - сказал российский президент.