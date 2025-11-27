В МИД РФ заявили о готовности России к конструктивному взаимодействию в Арктике

Россия остается открытой к конструктивному сотрудничеству в Арктике, в том числе и со странами Запада, если они готовы будут вернуться к равноправному диалогу. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, выступая на Северном форуме по устойчивому развитию.

Дипломат отметил, что взаимодействие в Арктике, невзирая на международную турбулентность, не прекращалось, а по отдельным направлениям даже "продолжает набирать обороты".

"Один из неизменных внешнеполитических ориентиров России - это готовность к развитию взаимовыгодного и прагматичного международного сотрудничества в Арктике. Руководствуясь необходимостью решения стоящих перед нашей страной актуальных задач на Севере, мы остаемся открытыми к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Это, безусловно, относится и к западным странам, когда и если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу с нами в целях поиска совместных решений общих проблем в Арктике", - подчеркнул он.

Масленников добавил, что по линии МИД России также поддерживаются регулярные контакты с нынешним датским председательством Арктического совета и секретариатом организации.

"Продолжаем добиваться восстановления полноценного взаимодействия в совете. При этом нашу дальнейшую линую мы будем выстраивать прежде всего исходя из национальных интересов России и в зависимости от реальной готовности остальных стран-участниц к совместной работе", - указал он.

Директор департамента МИД отметил, что сейчас Россия работает по линии Арктики с теми, "кто готов к этому уже сегодня", включая внерегиональные страны. Как указал Масленников, интерес этих стран к сотрудничеству с Россией на Севере в последние годы только растет, в первую очередь со стороны Китая и Индии. Он подчеркнул, что МИД РФ полностью поддерживает решение участников форума "не ждать у моря погоды из-за отказа ряда западных участников во взаимодействии", а открыть двери для новых партнеров, в первую очередь - в Азии.

"Высокий уровень активности Северного форума в последнее время и значительный интерес к сегодняшнему мероприятию только подтверждают правильность выбранного пути. <...> Без России любые попытки эффективного решения актуальных проблем в Арктике в любом случае бесперспективны. Вне зависимости от политики западных арктических государств, наша страна продолжит применять весь имеющийся внешнеполитический инструментарий для сохранения мира и стабильности в регионе и максимального содействия его развитию", - заключил он.

О форуме

В этом году Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) проходит 26-28 ноября в шестой раз в Якутске. Организаторами выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".

СФУР - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея мероприятия - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.