Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас прекратить попытки диктовать условия России. Его цитирует РИА Новости.

В последнее время Каллас сделала ряд заявлений. В частности, она предложила ограничить оборонный бюджет России и численность ее армии в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Глава европейской дипломатии «продолжает огульные заявления на счет урегулирования украинского конфликта», констатировал Шеремет. Это свидетельствует о ее заинтересовати в его эскалации, заявил он. Парламентарий также сказал, что Каллас пора сделать выводы из внешнеполитических ошибок Евросоюза.

Ранее Каллас назвала ложным утверждение, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Она также призвала ввести дополнительные антироссийские санкции и объем оказываемой Киеву помощи.