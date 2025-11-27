В МИД России высказались о визите Уиткоффа в Москву

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву остается в силе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

При этом дипломат указал, что окончательная дата прибытия американского представителя пока не определена.

Песков прокомментировал историю с утечкой беседы Ушакова и Уиткоффа

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что была достигнута предварительная договоренность о визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Помимо спецпосланника в Россию также прибудут представители американской администрации, которые имеют отношение к урегулированию украинского конфликта.