Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, являющийся членом комитета по безопасности, в комментарии для РИА Новости призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас воздержаться от «огульных» заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта и не навязывать Москве свои условия.

Каллас ранее подчеркнула, что для начала урегулирования конфликта необходимо добиться прекращения огня. Она также сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность увеличения числа своих миссий по подготовке Вооруженных сил Украины непосредственно на территории страны.

По словам Шеремета, Каллас продолжает делать необоснованные заявления, что свидетельствует о ее стремлении к обострению конфликта. В то же время Россия и США предлагают конструктивные решения для прекращения конфликта и налаживания мирного диалога, утверждает он.

Сегодня странам Евросоюза необходимо сосредоточиться на сохранении лица и готовности к диалогу с Россией, вместо того чтобы выдвигать дополнительные условия, угрозы и ультиматумы, подчеркнул депутат.