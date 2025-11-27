В Кремле сообщили, когда Путин встретится с членами СПЧ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ). По его словам, соответствующая беседа должна состояться до Нового года.

Об этом он заявил в беседе с газетой «Ведомости».

«До Нового года мероприятие точно состоится», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с этим он не опроверг и не подтвердил, что встреча может пройти 10 декабря — в Международный день прав человека. В прошлом году подобная встреча прошла именно в эту дату.