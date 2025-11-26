Великобритания не располагает достаточными средствами для дальнейшего финансирования Украины. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

По его словам, с деньгами у Великобритании «очень плохо».

«Своих денег нет практически. Вот отсюда все разговоры: давайте заберем суверенные активы РФ», — сказал Келин, отметив, что дела в экономике у Великобритании обстоят «плохо».

Посол указал, что денег Лондона на финансирования Киева хватит только до начала 2026 года.

«Взять их, особенно из внутренних резервов, невозможно. Если США не окажут серьезное содействие в этом плане, то надеяться особенно не на кого», — добавил Келин.

Несмотря на положение дел, Лондон продолжает «хорохориться», ссылаясь на помощь «коалиции желающих», которая насчитывает порядка 30 стран. Однако из всех этих стран реальное финансирование Украине могут обеспечить только Германия, Франция и Великобритания, подчеркнул посол.