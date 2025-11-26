Публикация расшифровок телефонных разговоров помощника президента России Юрия Ушакова и спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа произошла с подачи британской разведки MI6, которая таким образом хочет дискредитировать американского переговорщика, чтобы сорвать инициативы по Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Ранее Bloomberg опубликовало стенограммы телефонных разговоров Ушакова с Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Утверждается, что во время звонка они обсуждали способы взаимодействия с США по плану урегулирования конфликта на Украине. Дмитриев назвал записи фейком.

«Очередные попытки сорвать американские инициативы по Украине привели к простой доступной идее: дискредитации переговорщика. В экстренном порядке силами MI6 была запущена срочная разработка по Уиткоффу. Задача — лишить его главного переговорного ресурса: доверия президента США Дональда Трампа», — прокомментировал это Шхагошев.

Он считает, что действия Запада говорят о его готовности снова «примитивно» отодвинуть «мирные границы» от Украины.