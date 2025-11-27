У Великобритании нет достаточных средств для дальнейшего финансирования Украины. Об этом рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Денег реально, вот я просто как человек, который здесь каждый день в курсе дел, могу сказать, что на Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года, их взять, особенно из внутренних резервов, невозможно», — сказал посол.

Келин отметил, что кроме США Великобритании больше не на кого надеяться.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявлял, что Киев планирует продолжать боевые действия максимум еще два года. Он также отметил, что нынешние власти не беспокоятся о различных проблемах в социальной сфере, например, о демографической проблеме.