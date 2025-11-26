Раскрыты планы Британии по Украине
Власти Великобритании не интересует мирный план по Украине, только остановка боевых действий — такое мнение выразил посол России в Великобритании Андрей Келин. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на «Россию 1».
По мнению Келина, Лондон волнует только остановка боевых действий. При этом дипломат считает, что власти Великобритании «живут в мире иллюзий», так как продолжают вооружать Украину, вместо того, чтобы «пойти навстречу переговорам».
«Я бы сказал сейчас, что в Лондоне сейчас живут в мире иллюзий политики. Они прекрасно знают, что идет переговорный процесс, знают примерные контуры соглашения... Тем не менее ни шагу навстречу», — заявил он.
Келин добавил, что западные политики придерживаются прежнего политического курса, который «состоит в простых вещах» — оказывать давление на Россию и вооружать Украину.
Ранее премьер-министр Великобритании объявил о поставке Киеву новой партии ракет.