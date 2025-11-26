Посольство России в африканской стране привели в состояние повышенной готовности

Посольство России в Гвинее-Бисау привели в состояние повышенной готовности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

«Посольство приведено в состояние повышенной готовности. Выход в город запрещен», — отметили собеседники агентства.

Сотрудники посольства продолжают наблюдать за развитием событий и поддерживают связь с соотечественниками, а также представительствами коммерческих компаний.

Ранее президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил о госперевороте в стране. По его словам, он был организован начальником генштаба армии.