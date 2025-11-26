Песков прокомментировал "слив" беседы Ушакова и Уиткоффа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в содержании опубликованных в американских массмедиа «расшифровок телефонных разговоров» помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа «нет ничего страшного». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, накануне западные СМИ опубликовали материалы, в которых привели расшифровки бесед между Ушаковым и Уиткоффом, а также между Ушаковым и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать публикации в западных изданиях.

«Прежде всего, ничего там страшного такого нет», — отметил Песков.

Ранее Ушаков осудил утечки информации вокруг контактов с американскими коллегами, назвав эту практику недопустимой при обсуждении серьезнейших вопросов.

«Я не знаю, там есть утечки относительно телефонных контактов, но это никуда не годится», — пояснил дипломат.

По его словам, некоторые из публикаций носят откровенно «фейковый характер».

Кирилл Дмитриев, в свою очередь, также назвал фейком статьи в СМИ о его беседе с Ушаковым.