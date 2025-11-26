Посол РФ раскрыл неожиданную деталь после инцидента с беспилотником в Молдавии

Беспилотник, который власти Молдавии представили как упавший на территории республики, был сбит в Харьковской области Украины. Об этом заявил посол России Олег Озеров, передает ТАСС.

Он отметил, что данный случай вызывает очень много вопросов.

«И любые эксперты вам скажут, что номер этого дрона уже засветился 18 ноября в Харьковской области. И вдруг он чудесным образом оказывается через несколько дней в районе Флорешть. Я предлагаю вам подумать над этим», — сказал Озеров после посещения МИД Молдавии, куда его вызывали для дачи объяснений в связи с инцидентом.

Также посол поставил под сомнение опубликованные Кишиневом фотографии с места падения БПЛА «Гербера», который нашли на крыше старого сарая в селе Нижние Кухурешты Флорештского района республики. Озеров уверен, что падение дрона не могло произойти без повреждений крыши и самого аппарата.

«Если вы зайдете и посмотрите, то увидите: он больше 300 километров пролететь не может. Он физически не способен долететь из Харьковской области до Флорешть. В этих вопросах должны разбираться специалисты», — добавил он.

Озеров призвал Кишинев «изменить логику» и отказаться от практики немедленного предъявления протестов до завершения экспертизы. По его мнению, данные инциденты направлены на разрушение отношений РФ и Молдавии, которые «и так на самой низшей точке за всю историю».

Ранее МИД республики вызвал Озерова на фоне пролета шести БПЛА над различными районами страны утром 25 ноября. Один из них обнаружили на крыше старого сарая Нижние Кухурешты Флорештского района.