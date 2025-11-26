Песков заявил о «серьезном процессе» по урегулированию украинского конфликта
Прямо сейчас идет «серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование ситуации на Украине». Об этом в среду, 26 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков назвал тенденции к урегулированию «пока что скромными». Однако сам прогресс есть.
Также Песков в интервью прокомментировал призывы уволить спецпредставителя президента США по украинскому вопросу Стива Уиткоффа после того, как появились расшифровки телефонных разговоров с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. По словам пресс-секретаря, «ничего там страшного нет», а сами предложения об увольнении политика выдвигаются теми, кто намерен помешать переговорному процессу.
Отдельно он добавил, что Москва ожидает визит Уиткоффа и его контакты с Путиным.
Агентство Bloomberg писало, что якобы получило запись переговоров представителей РФ и США. Однако сам файл журналисты не предоставили. При этом спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал публикацию СМИ фейком.