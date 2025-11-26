Песков раскрыл ожидания от визита Уиткоффа в Москву

В Москве ждут спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и ожидают подробных контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», — рассказал представитель Кремля.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что была достигнута предварительная договоренность о визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Помимо спецпосланника в Россию также прибудут представители американской администрации, которые имеют отношение к урегулированию украинского конфликта.