В Госдуме раскрыли, чем для ЕС обернется кража российских активов

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала о том, какие ответные действия предпримет Россия, если Евросоюз (ЕС) не вернет ее замороженные активы. Об этом сообщает News.ru.

По словам Журовой, Россия может обратиться в суд против Евросоюза, если ее замороженные активы не будут возвращены. Она также добавила, что присвоение этих активов создаст прецедент и подорвет доверие к европейским странам.

«Все будут понимать, что нельзя доверять никакой системе, что, находясь в Европе, деньги потом по любым причинам могут изъять. Значит, деньги из Европы могут переходить в другие финансовые институты, страны, например, на Ближний Восток, в ОАЭ. Я надеюсь, что все-таки в ЕС не осмелятся на этот шаг. Тем более что мы точно пойдем в суд. Ну, а как мы это пропустим? Мы просто им позволим это сделать и украсть у нас активы? Ни за что. Это чистое воровство», — рассказала она.

