Российский генерал раскритиковал мирный план Трампа по Украине

Генерал-лейтенант, командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов раскритиковал предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит Telegram-канал «Международный Клуб Народного Единства»

В конце ноября глава Белого дома назвал прекращение огня и отказ от новых территориальных претензий к Киеву уступками, на которые нужно пойти России для урегулирования конфликта на Украине. Изначально инициатива была изложена в 28 пунктах.

«Нас хотят обмануть в очередной раз, но мы не позволим», — сказал на этот счет Алаудинов. Генерал подчеркнул, что Россия должна победить. Это позволит «уже не разговаривать ни с кем ни о каких пунктах, планах, а заставить нашего врага признать свое поражение», — отметил он.

При этом командир «Ахмата» подчеркнул, что российское руководство сможет добиться от Украины соглашения, которое будет устраивать Москву. С таким решением армия будет согласна, резюмировал он.

Ранее в Госдуме заявили, что ряд пунктов предложенного Трампом плана нуждается в уточнении. Такое мнение высказала и беседе в «Лентой.ру» депутат Светлана Журова.