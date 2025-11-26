В Кремле оценили призывы уволить Уиткоффа после «утечек»

Звучащие в США призывы уволить спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа после публикации якобы расшифровок его разговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым нацелены на срыв хрупких тенденций к мирному урегулированию на Украине.

Такую характеристику дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Прежде всего, ничего там страшного такого нет, - дал представитель Кремля оценку публиковавшимся ранее стенограммам разговоров, приписываемых Уиткоффу и Ушакову, - если абстрагироваться от того, правда это или неправда".

Представитель Кремля напомнил, что и "сам президент Трамп, кстати, высказался косвенно в защиту Уиткоффа - это обычная работа переговорщика".