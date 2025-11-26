Политолог заявил, что Зеленский может сорвать подписание мирного соглашения

Владимир Зеленский может сорвать подписание мирного соглашения — такое мнение выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

По мнению эксперта, Зеленский не будет подписывать мирный план Трампа, поскольку придерживается другой тактики. Дробницкий считает, что Киев хочет дождаться возобновления работы Конгресса, которое произойдет в январе 2026 года. Тогда в США может быть принят закон о поддержке Украины.

«Задача Трампа, стремящегося как можно скорее завершить конфликт, не допустить это. Иначе он окажется в нехорошем положении. Вот такая игра ведется, все остальное — маленькие поправки», — заявил он.

Исходя из этого Дробницкий полагает, что конфликт продолжится до весны 2026 года.

«Мой прогноз — конфликт продолжится. Российская армия продолжит наступление, украинцы будут попадать в котлы. И к вопросу переговоров стороны вернуться весной. При этом, конечно, никогда нельзя исключать "черного лебедя". То есть может произойти событие, которое ускорит процессы. Но ни Европа, ни Киев не заинтересованы в том, чтобы действия Трампа увенчались успехом. Они жизненно заинтересованы в обратном», — добавил он.

