Захарова резко ответила на очередную "абракадабру" Макрона

Российскими счетами имеет право распоряжаться только Россия, потому что это российские счета. Об этом напомнила в среду, 26 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница прокомментировала в комментарии радио Sputnik заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что только европейцы должны решать судьбу российских активов, заблокированных в юрисдикции Евросоюза и стран ЕС в рамках санкций.

Захарова предложила вдуматься в слова Макрона, подчеркнув, что "это абракадабра полная". Право распоряжаться активами России есть лишь у России — на этом "всё, точка".

За день до этого представитель МИД России предложила Европе единственный способ не "прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление" — вернуть деньги Российской Федерации, которые незаконно удерживают под предлогом рестрикций европейские политики.

В бельгийском депозитарии Euroclear заявили, что при решении вопроса дальнейшей судьбы российских активов "должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности", поскольку иной вариант ставит под угрозу стабильность всей мировой финансовой системы.