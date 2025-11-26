Путин указал на понимание США одного аспекта по Украине
В США есть понимание того, что вопрос урегулирования конфликта на Украине непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российский лидер встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Киргизии.
Лукашенко выразил надежду на нормализацию процесса в том случае, если американская сторона будет понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений.
«Мне кажется, такое понимание есть. Сейчас поговорим об этом поподробнее», — ответил президент России.
Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что делегации России и США пока не приступали к серьезному обсуждению мирного американского плана по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва пока только ознакомилась в предложением США.