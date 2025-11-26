В МИД России высказались об уступках по Украине

Ни о каких уступках России в ключевых аспектах по Украине не может быть речи.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть речи», — сказал дипломат.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия пока не получала официально мирный план США по Украине, но неофициальная бумага есть. По его словам, Москва неофициально получала несколько вариантов американского мирного плана, в которых можно даже запутаться.