Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине

Белоруссия готова предоставить свою столицу Минск как площадку для переговоров по Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко российскому лидеру Владимиру Путину, передает BELTA.

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — сказал глава государства в ходе переговоров в Бишкеке.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в скором времени посетит Москву, где будет обсуждаться мирный план Соединенных Штатов.

Также Ушаков отмечал, что новый спецпредставитель президента США по Украине Дэн Дрисколл провел встречу с российскими представителями в Абу-Даби, однако он опроверг информацию об обсуждении деталей проекта урегулирования конфликта. Он указал, что некоторые пункты договора требуют «серьезных анализа и обсуждений, а также специальной дискуссии между экспертами».